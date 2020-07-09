Суд обязал калининградку вернуть использованный не по назначению маткапитал

9 Июль 2020 2020-07-09T16:23:34+03:00

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В декабре 2016 года жительница Гурьевского района получила материнский капитал по случаю рождения троих детей. Спустя два года она добилась разрешения на распоряжение деньгами, которые хотела направить на погашение долга по займу на строительство жилья.

Как сообщает пресс-служба районного суда, в ходе проверки выяснилось, что строительство дома так и не началось, а деньги женщина потратила на модернизацию системы отопления в другом жилом доме, который находится у нее в собственности.

Прокуратура, установив, что деньги - более 428 тыс рублей, были использованы не по назначению и обратилась в суд, который признал выводы обоснованными. И в результате обязал многодетную мать вернуть деньги Пенсионному фонду.

ИСТОЧНИК KP.RU