Аэропорт «Храброво» возобновляет круглосуточный режим работы

9 Июль 2020 2020-07-09T16:41:05+03:00

При этом, в аэропорту продолжаются мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции

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Калининградский аэропорт «Храброво» с пятницы, 10 июля, возобновляет круглосуточный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Напоминаем, что регистрация авиабилетов и оформление багажа на внутренние рейсы начинается за 2 часа и заканчивается за 40 минут до вылета рейса. Пассажирам рекомендуем приезжать в аэропорт заблаговременно для прохождения установленных предполетных процедур - регистрации, прохождения предполетного досмотра и других», - заявили в пресс-службе «Храброво».

При этом, в аэропорту продолжаются мероприятия по предотвращению распространения коронавируса.

«В зонах регистрации, контроля и у выходов на посадку нанесена специальная разметка для соблюдения безопасной дистанции. Установлены дозаторы с антисептиком для рук. Персонал аэропорта регулярно получает защитные маски, перчатки, антисептики и проходит ежесменную термометрию», - заявили в пресс-службе аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU