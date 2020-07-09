Открыть бассейны и разрешить свадьбы: В Калининградской области снимается часть антивирусных ограничений
Областное управление Роспотребнадзора согласовало новый список послаблений для калининградских предпринимателей и общественных заведений. Об этом в четверг 9 июля сообщил губернатор Антон Алиханов на встрече с журналистами.
- Елена Анатольевна (Бабура - руководитель областного управления Роспотребнадзора, - Ред.) согласовала нам открытие бассейнов с учетом соблюдения всех норм, которые рекомендованы Роспотребнадзором, читальных залов библиотек, - рассказал глава региона.
Также Алиханов добавил, что власти «провели определенные консультации с рестораторами и отельерами» и предложили им расширить летние веранды.
- Это позволит им несколько задействовать основную территорию их помещений. Но это в рабочем порядке мы не будем это документально фиксировать, - пояснил Алиханов. – Плюс согласовали проведение свадебных торжеств, но численностью не более 30 человек и различные семейные досуговые мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU