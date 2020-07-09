Мошенники украли у калининградцев более 800 тыс рублей

9 Июль 2020 2020-07-09T17:19:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области за последние несколько дней пять человек стали жертвами телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Так, жертвой аферистов стала 38-летняя учительница, 42-летняя юрист, 47-летняя воспитательница детского сада и 62-летняя пенсионерка, которые поверили лже-сотрудникам банка и рассказали им конфиденциальную информацию, после чего лишились 128 тыс, 101 тыс, 57 тыс и 126 тыс рублей соответственно.

Кроме того, телефонные мошенники убедили 43-летнюю женщину - инженера перевести с банковской карты 400 тыс рублей на счета мобильных телефонов, якобы для отмены ошибочно одобренной заявки на получение крупного кредита.

Полиция разыскивает злоумышленников и призывает горожан о мерах безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU