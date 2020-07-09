В Калининградской области кинокомпания из Санкт-Петербурга снимет 8-серийный триллер

9 Июль 2020 2020-07-09T17:25:00+03:00

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Совсем недавно в Калининграде завершили съемки 4-серийной мелодрамы «Входите! Закрыто!» для показа на телеканале «Россия-1». И вот, у нас снова готовят киноплощадки. На этот раз в регион приезжают киношники из Санкт-Петербурга.

Как стало известно «Комсомолке», рабочее название 8-серийного триллера – «Кесарь». Его съемки начнутся 1 августа и продлятся аж до октября. Сейчас же идет подготовка к работе.

Задействовать планируют множество локаций на побережье. Это и Светлогорск с Янтарным, и Куршская коса с Зеленоградском, и окрестности Балтийска. В кадре будет море и песок, лес, парки.

В рамках подготовки к съемкам запланированы открытые кастинги 10, 11 и 12 июля. Как сообщается в группе «Массовка, Актеры Калининград. Запись на съемки» в «ВКонтакте»,

«На кастинг ищем следующие типажи, обязательно все худые и стройные: женщина-бармен (восточная внешность с татуировками), молодежь 18 лет с типажами СССР (парни и девушки с классической внешностью и прическами.) Так же требуются крепкие мужчины на роли группы быстрого реагирования обязательно не славянской внешности (грузины, буряты, казахи и пр.), - говорится в сообщении.

Судя по требованиям кастинг-команды, в Калининграде снимут исторический фильм, действия которого разворачиваются в Советском Союзе.

ИСТОЧНИК KP.RU