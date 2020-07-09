Полиция разыскала водителя, спровоцировавшего аварию на Приморском кольце
Инспекторы ГИБДД разыскали водителя, который спровоцировал аварию на Приморском кольце и покинул место происшествия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел 4 июля в районе поворота на «Храброво». Водитель «Дэу» при перестроении в вправо создал помеху «Фольксвагену». В результате водитель «Фольксвагена» не справилась с управлением и врезался в дорожное ограждение.
Видео с записи регистратора было опубликовано в социальных сетях, было назначено проведение проверки.
При взаимодействии с «Безопасным городом» инспекторы ОГИБДД установили водителя «Дэу» и привлекли его к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU