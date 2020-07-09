2020-07-09T17:35:16+03:00
Общество

Полиция разыскала водителя, спровоцировавшего аварию на Приморском кольце

Мужчину привлекли к административной ответственности
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Инспекторы ГИБДД разыскали водителя, который спровоцировал аварию на Приморском кольце и покинул место происшествия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел 4 июля в районе поворота на «Храброво». Водитель «Дэу» при перестроении в вправо создал помеху «Фольксвагену». В результате водитель «Фольксвагена» не справилась с управлением и врезался в дорожное ограждение.

Видео с записи регистратора было опубликовано в социальных сетях, было назначено проведение проверки.

При взаимодействии с «Безопасным городом» инспекторы ОГИБДД установили водителя «Дэу» и привлекли его к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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