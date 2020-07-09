В Калининграде за шесть месяцев построили 185 тыс «квадратов» жилья

9 Июль 2020 2020-07-09T17:47:33+03:00

Всего был построен 31 многоквартирный дом и 297 индивидуальных домов

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В Калининграде за шесть месяцев 2020 года построили 328 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 185,6 тыс квадратных метров.

Всего был построен 31 многоквартирный дом и 297 индивидуальных домов общей площадью 47,4 тыс «квадратов».

Больше всего жилья, традиционно, ввели в эксплуатацию в Ленинградском районе - 77,7 тыс кв.м, это составляет более половины всего построенного в этом году жилья.

В Московском районе сдано почти 40 тысяч «квадратов», в Центральном – 20,8 тыс кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU