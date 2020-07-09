В Калининграде за шесть месяцев построили 185 тыс «квадратов» жилья
В Калининграде за шесть месяцев 2020 года построили 328 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 185,6 тыс квадратных метров.
Всего был построен 31 многоквартирный дом и 297 индивидуальных домов общей площадью 47,4 тыс «квадратов».
Больше всего жилья, традиционно, ввели в эксплуатацию в Ленинградском районе - 77,7 тыс кв.м, это составляет более половины всего построенного в этом году жилья.
В Московском районе сдано почти 40 тысяч «квадратов», в Центральном – 20,8 тыс кв.м.
ИСТОЧНИК KP.RU