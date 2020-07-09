2020-07-09T18:03:37+03:00
Общество

Клад 1928 года, найденный в Гусеве, передали в музей

Старые прусские газеты, монеты и банкноты станут новыми экспонатами
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Администрация Гусевского городского округа
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В фонд Гусевского музея передали в дар немецкий клад, найденный июле 2015 года под постаментом разрушенного памятника участникам Первой мировой войны – уроженцам поселка Енцунен (ныне Нестеровский район). Решение было принято в Гусевском музее на прошедшем заседании фондово-закупочной комиссии.

Как сообщается в группе «Гусевский городской округ» в «ВКонтакте», клад обнаружила группа волонтеров «Технополиса GS».

«Клад представляет собой металлический ящик, в котором находились монеты и денежные купюры эпохи Веймерской республики, удостоверение и значок воинского объединения «Енцунен-Тракенен», немецкие и восточно-прусские газеты, выпущенные в 1928 году, рукописное послание потомкам», - говорится в сообщении.

Интересно, что в ящике обнаружили не только местные газеты Гумбинненского округа, Кенигсберга, но и газеты Берлина. В одной из них упоминается экономический кризис в сельском хозяйстве РСФСР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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