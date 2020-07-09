Убирать урожай в Калининградской области будут комбайны без комбайнеров

9 Июль 2020 2020-07-09T19:53:47+03:00

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Накануне Сбербанк и компания «Залесье» подписали соглашение о развитии искусственного интеллекта в сельскохозяйственной отрасли региона и заключили первую на Северо-Западе сделку по внедрению системы автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot. Иными словами, в регионе скоро появятся комбайны-беспилотники. Об этом сообщили в компании Cognitive Pilot, добавив, что система успешно внедрена в США, Бразилии и Китае, а также в ряде субъектов Российской Федерации.

- Установка системы начнется с имеющегося в парке предприятия зерноуборочного комбайна «TORUM 785», - отметили в пресс-службе.

- Технологии искусственного интеллекта являются одним из ключевых инструментов повышения конкурентоспособности, в том числе и в сельском хозяйстве, - сказал руководитель компании "Залесье" Андрей Романов. - Мы рассчитываем, что использование инновационных систем позволит нам сократить потери урожая при уборке, расход топлива и других ресурсов, повысит безопасность проведения сельхозработ. И главное, сократить время уборки, что крайне важно для дождливого климата и короткого периода уборочной страды, характерного для Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU