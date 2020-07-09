На Московском проспекте в Калининграде водитель "Ауди" избил таксиста
Крайне неприятный дорожный инцидент произошел на Московском проспекте в Калининграде в четверг.
Как сообщается в группе "Янтарный ДЛБ", водитель "Ауди 100" остановился посреди проезжей части, чтобы выяснить отношения с таксистом. На видеоролике, снятом очевидцем, видно, как агрессивный молодой человек в салатовой футболке и черной кепке выскакивает из своей машины, подбегает к такси, открывает водительскую дверь и начинает наносить удары руками и ногами. После этого закрывает дверь и пытается дотянуться до таксиста через открытое окно. Никто из проезжающих водителей на помощь таксисту не пришел.
Ролик вызвал бурю возмущения в соцсетях. "Ужасно! Озверели совсем!" - пишет Наталья. "Утратили человечность окончательно", - отмечает калининградец Виктор.
Причина дорожной разборки неизвестна. Вероятно, водителю "Ауди" не понравилась манера вождения таксиста, поэтому он и решил нарушить закон.
Водитель "Ауди" избил таксиста в Калининграде.ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]
ИСТОЧНИК KP.RU