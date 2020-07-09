2020-07-09T20:23:54+03:00
Происшествия

На Московском проспекте в Калининграде водитель "Ауди" избил таксиста

Видео инцидента взорвало соцсети [видео]
Кирилл Алексеев
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..Фото: Instagram.com
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Крайне неприятный дорожный инцидент произошел на Московском проспекте в Калининграде в четверг.

Как сообщается в группе "Янтарный ДЛБ", водитель "Ауди 100" остановился посреди проезжей части, чтобы выяснить отношения с таксистом. На видеоролике, снятом очевидцем, видно, как агрессивный молодой человек в салатовой футболке и черной кепке выскакивает из своей машины, подбегает к такси, открывает водительскую дверь и начинает наносить удары руками и ногами. После этого закрывает дверь и пытается дотянуться до таксиста через открытое окно. Никто из проезжающих водителей на помощь таксисту не пришел.

Ролик вызвал бурю возмущения в соцсетях. "Ужасно! Озверели совсем!" - пишет Наталья. "Утратили человечность окончательно", - отмечает калининградец Виктор.

Причина дорожной разборки неизвестна. Вероятно, водителю "Ауди" не понравилась манера вождения таксиста, поэтому он и решил нарушить закон.

Водитель "Ауди" избил таксиста в Калининграде.ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

ИСТОЧНИК KP.RU

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