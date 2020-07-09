Под Гвардейском перевернулся грузовик
В четверг в 15 часов 35 минут на произошла авария на 12-м километре автодороги «Калининград – Знаменск - Озерск – Гусев – Добровольск – Неман».
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, со стороны поселка Озерки в направлении поселка Комсомольск, следовал автомобиль марки «Даф» с полуприцепом. На левостороннем закруглении дороги 48-летний водитель грузовика неверно выбрал скоростной режим, не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.
- Водитель автомобиля получил телесные повреждения. По факту ДТП проводится проверка, - добавили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU