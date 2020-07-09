2020-07-09T20:46:14+03:00
Происшествия

Под Гвардейском перевернулся грузовик

Водитель получил травмы и доставлен в больницу
Кирилл Алексеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В четверг в 15 часов 35 минут на произошла авария на 12-м километре автодороги «КалининградЗнаменск - ОзерскГусевДобровольскНеман».

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, со стороны поселка Озерки в направлении поселка Комсомольск, следовал автомобиль марки «Даф» с полуприцепом. На левостороннем закруглении дороги 48-летний водитель грузовика неверно выбрал скоростной режим, не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

- Водитель автомобиля получил телесные повреждения. По факту ДТП проводится проверка, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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