2020-07-09T20:53:20+03:00
Общество

Как будут работать детские сады в Калининграде с 13 июля

Об очередном снятии ограничений губернатор рассказал на встрече с журналистами
Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В четверг на встрече с журналистами губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, когда откроются в регионе детские сады.

По словам главы региона, с 13 июля детсады начнут работу не в формате дежурных групп, а полноценно, правда, загрузка групп не должна будет превышать 50 процентов.

- С понедельника они будут работать в режиме 50-процентной загрузки - это уже не дежурные группы, а обычные. Если в течение недели мы видим нормальную эпидемиологическую ситуацию, они могут вернуться в нормальный режим со 100-процентной загрузкой, - отметил Антон Алиханов.

Губернатор также отметил, что некоторая задержка с открытием детских садов была вызвана тем, что сотрудники учреждений проходили тестирование на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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