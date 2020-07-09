2020-07-09T20:55:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Антон Алиханов назвал средний возраст калининградцев, умирающих от коронавируса

Глава региона принял решение о продлении режима самоизоляции для пожилых граждан
Иван МАРКОВ
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Антон АлихановАнтон АлихановФото: Иван МАРКОВ
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В четверг 9 июля губернатор Антон Алиханов, сообщая журналистам последние сводки штаба по борьбе с коронавирусом, назвал возраст коронавирусных больных, в котором они чаще всего умирают.

- 67 лет – это средний возраст тех, кто у нас умирает от коронавируса, - заявил Алиханов. - Возраст – это серьезный фактор риска. Там смертность в разы выше, чем в среднем по популяции

Губернатор добавил, что режим самоизоляции для пожилых граждан в Калининградской области будет продлен еще на две недели.

- Выплаты все для работающих пенсионеров по больничным листам будут продлены также за счет средств федерального фонда социального страхования, - заключил Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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