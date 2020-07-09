Умерла депутат Калининградской областной Думы Тамара Торопова

9 Июль 2020 2020-07-09T23:19:14+03:00

Тамаре Петровне в августе должно было исполниться 67 лет

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В четверг, 9 июля, не стало Тамары Тороповой, депутата Калининградской областной думы, председателя Ассоциации предприятий туриндустрии региона. В августе Тамаре Петровне должно было исполниться 67 лет...

"Тамара Петровна более 10 лет возглавляла региональную Ассоциацию предприятий индустрии туризма. За этот период ее численность возросла вдвое и она объединила порядка 40 организаций, работающих на рынке туристических услуг, - написал на своей странице в Инстаграме губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - Ассоциация калининградских туроператоров стала инициатором целого ряда поправок не только в областной законопроект «О туристической деятельности», но и в аналогичный федеральный. Тамара Петровна была последовательным сторонником максимально легитимной деятельности субъектов туристического бизнеса и упрощения визовых процедур. От лица правительства области и от себя лично хочу выразить глубокие соболезнования родным и близким Тамары Петровны".

Тамара Торопова родилась 7 августа 1953 года в Липецкой области. С 1985 по 1991 годы работала в партийном аппарате. С 1991 года по настоящее время – в туристической отрасли, руководя одной из ведущих турфирм в области въездного и внутреннего туризма.

В 2016 году Тамара Петровна была избрана председателем Общественного совета при министерстве туризма Калининградской области. В сентябре 2016 года избрана депутатом Калининградской областной Думы шестого созыва.

"Комсомольская правда" в Калининграде выражает искренние соболезнования родным и близким Тамары Петровны.

ИСТОЧНИК KP.RU