2020-07-09T23:19:14+03:00
Общество

Умерла депутат Калининградской областной Думы Тамара Торопова

Тамаре Петровне в августе должно было исполниться 67 лет
Кирилл Алексеев
Поделиться:
Тамара Торопова.Тамара Торопова.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В четверг, 9 июля, не стало Тамары Тороповой, депутата Калининградской областной думы, председателя Ассоциации предприятий туриндустрии региона. В августе Тамаре Петровне должно было исполниться 67 лет...

"Тамара Петровна более 10 лет возглавляла региональную Ассоциацию предприятий индустрии туризма. За этот период ее численность возросла вдвое и она объединила порядка 40 организаций, работающих на рынке туристических услуг, - написал на своей странице в Инстаграме губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - Ассоциация калининградских туроператоров стала инициатором целого ряда поправок не только в областной законопроект «О туристической деятельности», но и в аналогичный федеральный. Тамара Петровна была последовательным сторонником максимально легитимной деятельности субъектов туристического бизнеса и упрощения визовых процедур. От лица правительства области и от себя лично хочу выразить глубокие соболезнования родным и близким Тамары Петровны".

Тамара Торопова родилась 7 августа 1953 года в Липецкой области. С 1985 по 1991 годы работала в партийном аппарате. С 1991 года по настоящее время – в туристической отрасли, руководя одной из ведущих турфирм в области въездного и внутреннего туризма.

В 2016 году Тамара Петровна была избрана председателем Общественного совета при министерстве туризма Калининградской области. В сентябре 2016 года избрана депутатом Калининградской областной Думы шестого созыва.

"Комсомольская правда" в Калининграде выражает искренние соболезнования родным и близким Тамары Петровны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алиханов: Северный обход Калининграда соединят с Советским проспектом через 3-4 года
Умерла депутат Калининградской областной Думы Тамара Торопова
Как будут работать детские сады в Калининграде с 13 июля
Антон Алиханов назвал средний возраст калининградцев, умирающих от коронавируса
Под Гвардейском перевернулся грузовик
На Московском проспекте в Калининграде водитель "Ауди" избил таксиста
Убирать урожай в Калининградской области будут комбайны без комбайнеров
Героя, спасшего двоих тонущих парней, наградили благодарственным письмом
Клад 1928 года, найденный в Гусеве, передали в музей
В Калининграде за шесть месяцев построили 185 тыс «квадратов» жилья
Полиция разыскала водителя, спровоцировавшего аварию на Приморском кольце
В Калининградской области кинокомпания из Санкт-Петербурга снимет 8-серийный триллер
Мошенники украли у калининградцев более 800 тыс рублей
Новое в ВЭД: Райффайзенбанк проведет в Калининграде бесплатный онлайн-семинар
Открыть бассейны и разрешить свадьбы: В Калининградской области снимается часть антивирусных ограничений
Аэропорт «Храброво» возобновляет круглосуточный режим работы