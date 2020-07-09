Алиханов: Северный обход Калининграда соединят с Советским проспектом через 3-4 года

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В четверг, 9 июля, губернатор Антон Алиханов, взяв с собой вице-премьера Александра Рольбинова и министра развития инфраструктуры Елену Дятлову, отправился на осмотр строящихся дорожных объектов в Калининграде и Гурьевском районе.

- Мы можем получить порядка 600 миллионов дополнительных федеральных средств, и это позволит нам расширить и реконструировать участок от Северного обхода до въезда в Гурьевск. Но сейчас мы занимаемся дорогой от Гурьевска до Полесска, которая приобретает новый вид, - сообщил Алиханов.

Второй въезд в Гурьевск через Строительную улицу, по слова главы региона, также планируется завершить либо в этом году, либо в начале следующего. Алиханов также сообщил, что пандемия на сроки повлиять не успела.

- Мы не останавливали стройку, но у нас есть определенные послабления от федеральных органов власти в части возможности переноса средств на последующие годы. Мы будем стараться этими возможностями не пользоваться, - сказал губернатор.

В планах региональных властей через 3-4 года дотянуть Северный обход до Советского проспекта со всеми развязками. А в случае дополнительной поддержки от федералов в проект включат и новый мост через Преголю.