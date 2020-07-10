В центре Калининграда загорелся "Мерседес"
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В пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области сообщили о пожаре на улице Гайдара в областном центре.
Сообщение в Центр управления в кризисных ситуациях поступило в час ночи. В автомобиле «Мерседес» выгорел багажный отсек на площади двух квадратных метров.
- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, - отметили в пресс-службе, добавив, что для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет в составе 7 человек и 1 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU