В центре Калининграда загорелся "Мерседес"

10 Июль 2020 2020-07-10T08:36:46+03:00

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В пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области сообщили о пожаре на улице Гайдара в областном центре.

Сообщение в Центр управления в кризисных ситуациях поступило в час ночи. В автомобиле «Мерседес» выгорел багажный отсек на площади двух квадратных метров.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, - отметили в пресс-службе, добавив, что для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет в составе 7 человек и 1 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU