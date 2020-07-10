2020-07-10T09:18:45+03:00
Происшествия

В Советске восемь отморозков до полусмерти избили парня, заступившегося за девушку

Пострадавший находится в коме
Кирилл Алексеев
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Данил Ковалевский.Данил Ковалевский.Фото: klops.ru
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Дикая и жестокая история произошла на днях в Советске - компания пьяных мужчин избила 19-летнего парня.

Как сообщили в группе "Инцидент Советск" в социальной сети "ВКонтакте", драка произошла после полуночи в городском парке. Данил Ковалевский, бывший инвалид по ДЦП, пытался заступиться за девушку, к которой стал приставать пьяный молодчик. В итоге озверевшие мужчины (самому младшему в этой компании было 24 года) набросились на Данила. Избили так, что парень получил тяжелейшие травмы.

Данила Ковалевского доставили в больницу Советска, затем в Калининград. Сейчас он находится в коме.

"На данный момент он лежит в реанимации Калининграда без сознания, - сообщила мама Данила. - В областной больнице. Прогнозов врачи не дают. Очень сильно пострадала голова. Ушибы внутренних органов, кровоизлияние в мозг. Сильная черепно-мозговая травма. Он под наблюдением. Остается только ждать и молиться, чтобы он пошел на поправку. Прошу всех, кто переживает за него, сходить в храм и помолиться за здоровье Данила. Спасибо всем за поддержку!"

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Нападавшие в настоящее время задержаны. Каждому из отморозков грозит до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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