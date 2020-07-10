Алиханов рассказал, каким будет второй выезд из Гурьевска

10 Июль 2020 2020-07-10T09:35:35+03:00

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Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетил место строительства второго выезда из Гурьевска, в том числе оценил ход реконструкции улицы Строительной.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, эта улица станет магистральной, она свяжет автомобильную дорогу «Калининград - Полесск» с Северным обходом Калининграда. Общая строительная протяженность дороги составляет 2,3 километра. Предусмотрено пять автобусных остановок, уличное освещение. Ширина проезжей части (две полосы движения по 3,5 метра) строится для возможности движения общественного транспорта большого класса.

- Гурьевск является динамично развивающимся муниципалитетом. На его территории активно вводятся в эксплуатацию многоквартирные дома, идет индивидуальное жилищное строительство. В настоящий момент дорога, которая соединяет Гурьевск и Калининград – настоящее испытание для автомобилистов. Мной принято решение построить вторую транспортную артерию, которая загрузит существующую дорогу и обеспечит беспрепятственный выезд из муниципалитета, – сказал Антон Алиханов.

В пресс-службе добавили, что реализация объекта идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с участием средств регионального и местного бюджетов. Общая сумма финансирования составляет 313, 4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что второй выезд из Гурьевска введут в эксплуатацию в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU