В Калининграде за сутки выявили 13 новых случаев коронавируса

10 Июль 2020 2020-07-10T11:04:54+03:00

Всего в регионе по состоянию на пятницу, 10 июля, зарегистрирован 2591 случай заболевания.

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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 13 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. 17 пациентов выздоровели и выписаны из стационаров.

Всего в регионе по состоянию на пятницу, 10 июля, зарегистрирован 2591 случай заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 635 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 752 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU