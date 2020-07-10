В Калининграде за сутки выявили 13 новых случаев коронавируса
Всего в регионе по состоянию на пятницу, 10 июля, зарегистрирован 2591 случай заболевания.
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 13 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. 17 пациентов выздоровели и выписаны из стационаров.
Всего в регионе по состоянию на пятницу, 10 июля, зарегистрирован 2591 случай заболевания.
За последние сутки в России выявлено 6 635 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 752 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU