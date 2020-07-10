В Калининграде с лже-инвалида взыскали 470 тыс рублей незаконно полученного пособия
Жителю Калининграда придется вернуть незаконно полученные социальные выплаты по инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Мужчина предоставил недостоверные сведения о состоянии своего здоровья и с декабря 2013 по ноябрь 2019 года получил выплаты на общую сумму более 470 тысяч рублей.
Суд первой инстанции пришел к выводу, что имеет место неосновательное обогащение, так как горожанин действовал недобросовестно, предоставляя учреждению медико-социальной экспертизы заведомо недостоверные медицинские сведения о состоянии своего здоровья. И взыскал с него полученные деньги.
Лже-инвалид подал апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по гражданским делам Калининградского областного суда, рассмотрев дело, оставила решение суда без изменения, а апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.
ИСТОЧНИК KP.RU