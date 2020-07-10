2020-07-10T10:34:46+03:00
Общество

В Калининграде с лже-инвалида взыскали 470 тыс рублей незаконно полученного пособия

Мужчина получал социальные выплаты почти 6 лет
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жителю Калининграда придется вернуть незаконно полученные социальные выплаты по инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина предоставил недостоверные сведения о состоянии своего здоровья и с декабря 2013 по ноябрь 2019 года получил выплаты на общую сумму более 470 тысяч рублей.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что имеет место неосновательное обогащение, так как горожанин действовал недобросовестно, предоставляя учреждению медико-социальной экспертизы заведомо недостоверные медицинские сведения о состоянии своего здоровья. И взыскал с него полученные деньги.

Лже-инвалид подал апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по гражданским делам Калининградского областного суда, рассмотрев дело, оставила решение суда без изменения, а апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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