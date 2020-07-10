В Калининграде на выходных пройдут проверки водителей на трезвость

10 Июль 2020 2020-07-10T10:38:19+03:00

Сообщить о пьяных водителях можно по телефону 8(4012) 552-811.

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С пятницы по воскресенье в Калининградской области будет проходить профилактическое мероприятие ГИБДД «Нетрезвый водитель». В течение трех дней автоинспекторы будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU