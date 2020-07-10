В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды
Электричество отключено на шести улицах
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в пятницу, 10 июля, в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 16 часов электричество отключено на ул. подп. Емельянова 280а и ул. Энергетиков.
До 18 часов свет отключен на ул. Аллея Смелых 82, 82а, 84б, 86а, пл. Победы 4, Советский пр-т 2а, 4в, 6а, ул. Банковская 14-20.
Холодное водоснабжение приостановлено до 11:00 на ул. Фрунзе 59-67; до 12:00 – на ул. Фрунзе 73-75; до 14:00 – на ул. Нарвской 50,52, ул. Летний проезд 31 и в пер. Иртышском.
ИСТОЧНИК KP.RU