В Калининграде двое детей подхватили коронавирус от родственников

10 Июль 2020 2020-07-10T11:35:59+03:00

Всего в области за сутки коронавирус выявили у 13-ти человек

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За сутки в Калининградской области выявлено 13 новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

6 случаев выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований по контакту с заболевшими коронавирусной инфекцией по месту работы (3), при поступлении на плановую госпитализацию из другого субъекта РФ( 1 ребёнок ), при получении вида на жительство (1), при плановом обследовании медицинского персонала (1).

7 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, в том числе у 4- х диагностирована пневмония.

Среди заболевших двое детей 9 и 3-х лет. Источниками заражения для них стали родственники в семейных очагах.

ИСТОЧНИК KP.RU