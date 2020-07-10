Калининградец угнал автомобиль и заставил знакомого взять на себя вину
Вымогатель задержан и помещен в СИЗО
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ранее неоднократно судимый 40-летний мужчина угнал автомобиль у жителя Балтийска, а затем угрозами заставил своего знакомого взять на себя вину. Кроме того, подозреваемый также силой вымогал у запуганного им приятеля деньги.
На злоумышленника завели уголовные дела по статьям «Кража» и «Вымогательство». Его поместили в СИЗО, похищенный автомобиль изъят. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU