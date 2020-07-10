2020-07-10T12:14:25+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП на окраине Калининграда

Среди пострадавших двое детей
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На окраине Калининграде в четверг, 9 июля, произошло ДТП в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 10-м километре федеральной трассы в поселке Родники. 51-летняя водитель «Лексуса» из-за несоблюдения дистанции врезалась в «Фольксваген». От удара автомобиль отбросило на впереди движущийся «Форд», который, в свою очередь, врезался в дорожное ограждение.

В результате ДТП травмы получили водители «Фольксвагена» и «Лексуса», а также двое детей 14 и 16 лет, которые находились в «Фольксвагене».

ИСТОЧНИК KP.RU

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