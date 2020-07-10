2020-07-10T13:27:27+03:00
Общество

На калининградского предпринимателя завели дело за уклонение от уплаты налогов на 7 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде на индивидуального предпринимателя завели уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Дело завели на основании материалов проверки, которую провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД. Сейчас оперативники УЭБиПК осуществляют оперативное сопровождение расследования.

По версии следствия, в 2017-2019 годах индивидуальный предприниматель в розницу продавал двери и комплектующие к ним. Он арендовал 10 помещений в различных частях города, что позволило ему использовать специальный налоговый режим «Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (ЕНВД).

«Как полагает следствие, с целью уклонения от уплаты налога подозреваемый включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения, существенно занизив площадь арендуемых для осуществления предпринимательской деятельности торговых залов, что привело к уклонению от уплаты ЕНВД на общую сумму более 7 млн рублей», - отметили в пресс-службе СК.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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