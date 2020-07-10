В Полесске мотоциклист сбил пенсионерку на «зебре»
У водителя не было прав
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Полесске мотоциклист сбил пешехода на переходе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Заречной. 29-летний мотоциклист на прямом участке дороги сбил 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
В ходе проверки выяснилось, что у мотоциклиста не было прав.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU