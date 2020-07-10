2020-07-10T14:27:52+03:00
Происшествия

На водителя перевернувшегося «Ягуара» под Зеленоградском завели дело за повторное пьяное вождение

Водитель «Ягуара» не справился с управлением, пробил дорожное ограждение и выехала на полосу встречного движения
Виктор Сергеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Полиция завела уголовное дело на водителя «Ягуара», устроившего ДТП на окраине Зеленоградска. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром 8 июля 33-летний водитель «Ягуара» не справился с управлением, пробил дорожное ограждение и выехала на полосу встречного движения. После этого автомобиль опрокинулся на проезжую часть.

Обломки ограждения повредили еще два припаркованных автомобиля. Из людей никто не пострадал.

Водителя задержали инспекторы ГИБДД. В ходе разбирательств выяснилось, что ранее его уже задерживали за пьяную езду и лишили прав. Мужчина отказался от процедуры медосвидетельствования, при этом у него имелись видимые признаки алкогольного опьянения.

Расследование уголовного дела за повторное пьяное вождение продолжается, «Ягуар» изъят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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