На водителя перевернувшегося «Ягуара» под Зеленоградском завели дело за повторное пьяное вождение
Полиция завела уголовное дело на водителя «Ягуара», устроившего ДТП на окраине Зеленоградска. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Утром 8 июля 33-летний водитель «Ягуара» не справился с управлением, пробил дорожное ограждение и выехала на полосу встречного движения. После этого автомобиль опрокинулся на проезжую часть.
Обломки ограждения повредили еще два припаркованных автомобиля. Из людей никто не пострадал.
Водителя задержали инспекторы ГИБДД. В ходе разбирательств выяснилось, что ранее его уже задерживали за пьяную езду и лишили прав. Мужчина отказался от процедуры медосвидетельствования, при этом у него имелись видимые признаки алкогольного опьянения.
Расследование уголовного дела за повторное пьяное вождение продолжается, «Ягуар» изъят.
ИСТОЧНИК KP.RU