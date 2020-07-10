В Светлогорском районе жители потребовали не прокладывать велодорожку перед их домами

10 Июль 2020 2020-07-10T14:58:17+03:00

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Жители поселка Лесное Светлогорского района выступили против строительства перед их домами велодорожки, ведущей от косы до косы. Свидетелем их встречи с представителями администрации, управления дорожного хозяйства и подрядчика стал и корреспондент «Комсомолки». Ранее представители компании «Мосинжениринг», работающей на субподряде у выигравшей конкурс на строительство велодорожки компании ДСП, сделали разметку деревянными кольями под велотрассу в начале поселка Лесное. Однако уже на следующий день жители снесли эту разметку.

Во время встречи чиновники и дорожники объяснили жителям, что проект прошел экспертизу, и на другую сторону дороги велодорожку перекинуть нельзя, а претензий у жителей быть не может, так как они пригородили себе землю. Однако жители пояснили, что при строительстве дорожки они лишаются автобусной остановки, им засыпают дренажные канавы, вырубают деревья и живые изгороди, посаженные еще немцами. Конфликт прокомментировала и министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

- Жалобы жителей поселка Лесное рассматривались в 2019 году, - заявила она. - Земельные участки заявителей, согласно учтенным границам в ЕГРН, не затрагиваются, то есть заборы и живые изгороди находятся вне их территорий. Перенос велодорожки на противоположную сторону рассматривался, однако в таком случае она попадает на земли частной и федеральной собственности, а также при проектировании необходимо минимизировать пересечение автодороги для безопасности велосипедистов.

Этот ответ жителей не устроил, и они пообещали пожаловаться губернатору.

ИСТОЧНИК KP.RU