В Светлогорске упавшая лиственница перегородила улицу

10 Июль 2020 2020-07-10T15:12:54+03:00

ЧП произошло в центре города, на улице Октябрьской

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В центре Светлогорска произошло ЧП, о котором в пятницу днем сообщил мэр города Владимир Бондаренко.

- На Октябрьской на частной территории упало дерево, - написал мэр на своей странице в фейсбуке. - Проезд пока затруднен, уберем сейчас силами муниципального предприятия.

Упавшее дерево оказалось огромной лиственницей, и свидетели происшествия уже предположили, что причиной падения мог быть подкоп строителей.

- Видимо, это одно из тех деревьев, у которых рабочие подрубали корни пару лет назад при установке парапета и укладке дорожек, - написал один из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU