В Светлогорске упавшая лиственница перегородила улицу
В центре Светлогорска произошло ЧП, о котором в пятницу днем сообщил мэр города Владимир Бондаренко.
- На Октябрьской на частной территории упало дерево, - написал мэр на своей странице в фейсбуке. - Проезд пока затруднен, уберем сейчас силами муниципального предприятия.
Упавшее дерево оказалось огромной лиственницей, и свидетели происшествия уже предположили, что причиной падения мог быть подкоп строителей.
- Видимо, это одно из тех деревьев, у которых рабочие подрубали корни пару лет назад при установке парапета и укладке дорожек, - написал один из комментаторов.
ИСТОЧНИК KP.RU