2020-07-10T15:15:36+03:00
Происшествия

«Явно не в себе»: Алиханов попросил проверить на наркотики военного, устроившего ДТП с тремя погибшими

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

Губернатор Антон Алихзанов попросил проверить на наркотики военнослужащего, устроившего ДТП с тремя погибшими на балтийской трассе. Поручение глава региона дал в ходе оперативного совещания в правительстве в пятницу, 10 июля.

Напомним, Авария произошла около 7 часов утра в четверг, 28 мая на 38-м километре автодороги Калининград-Балтийск. По данным военного следственного управления СК, военнослужащий войсковой части 45617-Л лейтенант Дмитрий Тимофеев за рулем «Лексуса» превысил скорость и врезался в «Рено». После этого автомобили загорелись.

Два пассажира «Рено» погибли на месте происшествия, водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии и позже скончался в больнице.

«Я виде видео с эти товарищем. Трезвый то он может быть и трезвый, но явно не в себе, он явно под чем-то. Нужно проверить», - сказал глава региона. Представитель регионального управления ГИБДД заявил, что водителя проверят на наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде в субботу открываются бассейны и библиотеки
В Калининграде сбили пенсионерку и девушку на самокате
Нашествие монстров: Житель Калининграда поймал ночью двух гигантских сомов
В Калининграде директор строительной компании попался на краже кошелька в магазине
В Калининграде на Советском проспекте демонтировали старинную театральную тумбу
В Правдинском районе «Ауди» врезалась в автобусную остановку
Под Балтийском в лесу обнаружили авиабомбу времен войны
«Надеюсь, это чья-то ошибка»: Алиханов устроил разнос властям Пионерского за празднование Дня рыбака
Для вакцинации калининградцев от клещевого энцефалита купили более 20 тыс доз вакцины
Суд запретил жителю Светлогорска выгуливать бойцовскую собаку без поводка и намордника
«Явно не в себе»: Алиханов попросил проверить на наркотики военного, устроившего ДТП с тремя погибшими
В Светлогорске упавшая лиственница перегородила улицу
В Светлогорском районе жители потребовали не прокладывать велодорожку перед их домами
На водителя перевернувшегося «Ягуара» под Зеленоградском завели дело за повторное пьяное вождение
В Полесске мотоциклист сбил пенсионерку на «зебре»
На калининградского предпринимателя завели дело за уклонение от уплаты налогов на 7 млн рублей
Четыре человека пострадали в ДТП на окраине Калининграда
Калининградец угнал автомобиль и заставил знакомого взять на себя вину
В Калининграде двое детей подхватили коронавирус от родственников
В Калининграде за сутки выявили 13 новых случаев коронавируса
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды
В Калининграде на выходных пройдут проверки водителей на трезвость