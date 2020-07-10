«Явно не в себе»: Алиханов попросил проверить на наркотики военного, устроившего ДТП с тремя погибшими

10 Июль 2020 2020-07-10T15:15:36+03:00

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Губернатор Антон Алихзанов попросил проверить на наркотики военнослужащего, устроившего ДТП с тремя погибшими на балтийской трассе. Поручение глава региона дал в ходе оперативного совещания в правительстве в пятницу, 10 июля.

Напомним, Авария произошла около 7 часов утра в четверг, 28 мая на 38-м километре автодороги Калининград-Балтийск. По данным военного следственного управления СК, военнослужащий войсковой части 45617-Л лейтенант Дмитрий Тимофеев за рулем «Лексуса» превысил скорость и врезался в «Рено». После этого автомобили загорелись.

Два пассажира «Рено» погибли на месте происшествия, водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии и позже скончался в больнице.

«Я виде видео с эти товарищем. Трезвый то он может быть и трезвый, но явно не в себе, он явно под чем-то. Нужно проверить», - сказал глава региона. Представитель регионального управления ГИБДД заявил, что водителя проверят на наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU