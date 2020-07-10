Суд запретил жителю Светлогорска выгуливать бойцовскую собаку без поводка и намордника

10 Июль 2020 2020-07-10T15:26:55+03:00

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В Светлогорске суд запретил местному жителю выгуливать собаку бойцовской породы без поводка и намордника. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Ранее жильцы многоэтажки подали в суд на соседа, который выгуливает бойцовскую собаку без поводка и намордника. В исковом заявлении горожане указали, что сосед отпускает своего стаффордширского терьера гулять во двор без поводка и намордника. При этом, собака ведет себя агрессивно и лает, а ведущий асоциальный образ жизни мужчина не реагирует на претензии, отвечает оскорблениями и угрозами.

На суде факты ненадлежащего содержания собаки были, поэтому суд признал обоснованность требований соседей. И запретил мужчине выгуливать собаку без короткого поводка и намордника.

ИСТОЧНИК KP.RU