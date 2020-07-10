Для вакцинации калининградцев от клещевого энцефалита купили более 20 тыс доз вакцины

10 Июль 2020 2020-07-10T16:00:21+03:00

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За пять месяцев в Калининградской области около полутора тысяч человек были вакцинированы от клещевого энцефалита, ревакцинировано – порядка 1,7 тысяч человек. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве рассказал министр здравоохранения Александр Кравченко. По его словам, власти купили более 20 тысяч доз вакцины

«У нас разработана «дорожная карта» для каждого муниципалитета, – сообщил министр здравоохранения. Иммунизация взята под контроль, и мы рассчитываем довести ее объем до планового уровня», - сказал Кравченко.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура напомнила, что клещи являются переносчиками многих заболеваний, и основная стратегия состоит в том, чтобы проводить одновременную профилактику всех видов инфекций.

«Регион традиционно является территорией, эндемичной по клещевому энцефалиту и боррелиозу, особенно в восточных муниципалитетах, где есть большие лесные массивы. За полгода случаев клещевого вирусного энцефалита в области не зарегистрировано. Диагноз «клещевой боррелиоз» установлен 19 пациентам», - сказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU