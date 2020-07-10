«Надеюсь, это чья-то ошибка»: Алиханов устроил разнос властям Пионерского за празднование Дня рыбака

10 Июль 2020 2020-07-10T16:13:18+03:00

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Празднование Дня рыбака, судя по анонсам от администрации Пионерского, собираются провести в субботу, 11 июля. Однако, похоже, планы придется менять. Как сообщает Интерфакс, на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве губернатор Антон Алиханов раскритиковал власти приморского города.

- Я прошу главу администрации принять к сведению, что у нас ничего не поменялось в части массовых мероприятий. Они как были запрещены, так и остались запрещены, - напомнил губернатор.- Пожалуйста, дайте информацию опровергающую, что у вас будет праздник, надеюсь, это просто недоразумение и чья-то ошибка. Мы занимаемся с вами борьбой с коронавирусом, а с другой стороны - размещаем информацию о якобы массовых мероприятиях. Давайте отработайте этот вопрос, что там не будет никаких нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU