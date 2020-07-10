Под Балтийском в лесу обнаружили авиабомбу времен войны

10 Июль 2020 2020-07-10T16:15:03+03:00

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В Балтийском городском округе отдыхающие обнаружил авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Вконтакте».

Авиабомбу ФАБ-100 обнаружили в лесном массиве в районе Мечниково. Боеприпас вывезли специалисты Невского спасательного центра МЧС России для дальнейшего уничтожения на полигоне..

Власти напоминают, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя трогать и перемещать их. Место обнаружения необходимо обозначить заметным ориентиром и удалиться на безопасное расстояние, но не менее 300 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU