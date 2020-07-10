Под Балтийском в лесу обнаружили авиабомбу времен войны
В Балтийском городском округе отдыхающие обнаружил авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Вконтакте».
Авиабомбу ФАБ-100 обнаружили в лесном массиве в районе Мечниково. Боеприпас вывезли специалисты Невского спасательного центра МЧС России для дальнейшего уничтожения на полигоне..
Власти напоминают, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя трогать и перемещать их. Место обнаружения необходимо обозначить заметным ориентиром и удалиться на безопасное расстояние, но не менее 300 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU