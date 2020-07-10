В Правдинском районе «Ауди» врезалась в автобусную остановку
Водитель получил травмы
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Правдинском районе в ДТП пострадал водитель «Ауди». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в поселке Федотово. 23-летний водитель «Ауди» со стажем вождения один год превысил скорость, не справился с управлением и врезался в автобусную остановку.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU