В Калининграде на Советском проспекте демонтировали старинную театральную тумбу
В Калининграде во время сноса импровизированных торговых павильонов на перекрестке Советского проспекта и улицы Мусоргского рабочие демонтировали старинную театральную тумбу. Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе администрации, вернуть ее на место не получится.
- Сейчас ее фрагменты лежат на складе, но собственник пока так и не объявился, - пояснили в пресс-службе. - Когда ее поднимали, она буквально рассыпалась, так как была в довольно ветхом состоянии.
Во всей вероятности, это была последняя в городе тумба для афиш такой конструкции.
Напомним, после работ по реконструкции тротуаров на перекрестке планируется установить комфортабельные павильоны для пенсионеров, торгующих продукцией, выращенной на собственных огородах. В мэрии уточнили, что воспользоваться павильонами можно будет «совершенно бесплатно».
ИСТОЧНИК KP.RU