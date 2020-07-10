В Калининграде на Советском проспекте демонтировали старинную театральную тумбу

10 Июль 2020 2020-07-10T16:55:17+03:00

В мэрии сообщили, что вернуть ее на место нет возможности

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В Калининграде во время сноса импровизированных торговых павильонов на перекрестке Советского проспекта и улицы Мусоргского рабочие демонтировали старинную театральную тумбу. Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе администрации, вернуть ее на место не получится.

- Сейчас ее фрагменты лежат на складе, но собственник пока так и не объявился, - пояснили в пресс-службе. - Когда ее поднимали, она буквально рассыпалась, так как была в довольно ветхом состоянии.

Во всей вероятности, это была последняя в городе тумба для афиш такой конструкции.

Напомним, после работ по реконструкции тротуаров на перекрестке планируется установить комфортабельные павильоны для пенсионеров, торгующих продукцией, выращенной на собственных огородах. В мэрии уточнили, что воспользоваться павильонами можно будет «совершенно бесплатно».

ИСТОЧНИК KP.RU