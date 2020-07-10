В Калининграде директор строительной компании попался на краже кошелька в магазине

10 Июль 2020 2020-07-10T17:01:12+03:00

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В Калининграде полицейские раскрыли кражу кошелька с деньгами в магазине. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник заметил в магазине забытый кошелек и забрал его себе. Сотрудники уголовного розыска установили личность вора и задержали его. Им оказался 30-летний директор одной из строительных организаций региона.

Мужчину доставили в отдел, где он признался в краже. Находившиеся в кошельке 18 тысяч рублей он успел потратить.

На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU