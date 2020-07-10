В Калининграде директор строительной компании попался на краже кошелька в магазине
В Калининграде полицейские раскрыли кражу кошелька с деньгами в магазине. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Злоумышленник заметил в магазине забытый кошелек и забрал его себе. Сотрудники уголовного розыска установили личность вора и задержали его. Им оказался 30-летний директор одной из строительных организаций региона.
Мужчину доставили в отдел, где он признался в краже. Находившиеся в кошельке 18 тысяч рублей он успел потратить.
На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU