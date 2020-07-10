В Калининграде сбили пенсионерку и девушку на самокате

10 Июль 2020 2020-07-10T17:49:55+03:00

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Два человека пострадали в результате наезда автомобилей в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Зарайской водитель «Лексуса» сбила 20-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть дороги по пешеходному переходу на электросамокате не спешившись. В результате наезда она получила телесные повреждения.

На улице Киевской во дворе дома №22А водитель «Ниссана» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 73-летнюю женщину. В результате наезда пенсионерка получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU