В Калининграде сбили пенсионерку и девушку на самокате
Пострадавшие получили телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в результате наезда автомобилей в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На улице Зарайской водитель «Лексуса» сбила 20-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть дороги по пешеходному переходу на электросамокате не спешившись. В результате наезда она получила телесные повреждения.
На улице Киевской во дворе дома №22А водитель «Ниссана» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 73-летнюю женщину. В результате наезда пенсионерка получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU