В Калининграде в субботу открываются бассейны и библиотеки

10 Июль 2020 2020-07-10T18:03:21+03:00

Также разрешается проведение церемоний в ЗАГСах численностью не более 30 человек

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С субботы, 10 июля, в Калининградской области разрешена работа бассейнов и библиотек с читальными залами. Решение об этом было принято накануне на заседании регионального оперативного штаба.

Также разрешается проведение церемоний в ЗАГСах численностью не более 30 человек. Возможны и семейные торжества с таким же максимальным числом участников на открытых площадках – летних кафе, верандах и шатрах.

«Главам муниципальных образований поставлена задача максимального расширения площадей летних кафе до перехода на третий этап снятия ограничений», – отметили в оперштабе

Что касается жителей региона старше 65 лет, для них до 25 июля продлевается режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU