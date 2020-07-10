В Калининграде в субботу открываются бассейны и библиотеки
С субботы, 10 июля, в Калининградской области разрешена работа бассейнов и библиотек с читальными залами. Решение об этом было принято накануне на заседании регионального оперативного штаба.
Также разрешается проведение церемоний в ЗАГСах численностью не более 30 человек. Возможны и семейные торжества с таким же максимальным числом участников на открытых площадках – летних кафе, верандах и шатрах.
«Главам муниципальных образований поставлена задача максимального расширения площадей летних кафе до перехода на третий этап снятия ограничений», – отметили в оперштабе
Что касается жителей региона старше 65 лет, для них до 25 июля продлевается режим самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU