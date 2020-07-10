Еще 30 миллионов: На стоимость лекарства для Миланы Семеньковой начислили НДС

10 Июль 2020 2020-07-10T18:56:18+03:00

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Об очередных трудностях с получением спасительного укола написала в Инстаграме мама Миланы Семеньковой. Уже несколько недель калининградцы находятся в НИКИ педиатрии имени академика Вельтищева в Москве и ждут инъекции препарата «Золгенсма» , который должен помочь маленькой Милане справиться со спинально-мышеченой атрофией.

Напомним, что укол «Золнгенсма» - самый дорогой в мире и стоит около двух миллионов долларов. Из бюджета такие инъекции не оплачиваются, поэтому деньги родители Миланы собирали в течение нескольких месяцев.

- Сегодня решаем вопрос о поставке лекарства, - сообщила мама девочки Виктория. - На препарат наложили НДС 30 млн. Решаем проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU