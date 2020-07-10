2020-07-10T20:55:50+03:00
Происшествия

В Гвардейском районе в лесу заблудилась женщина

Волонтеры отправились на поиски в лес
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Гвардейском районе в районе поселка Знаменск заблудилась в лесу женщина. Информация об этом размещена в группе «Поиск пропавших людей Калининград. ПСО «Запад».

«Гвардейский городской округ п. Знаменск, заблудилась в лесу Косолапова Марина Викторовна», - говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что в лесу между поселками Большие Горки и Новая Деревня заблудились двое грибников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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