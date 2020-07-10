На Голубых озерах после ДТП один водитель ударил ножом другого
Пострадавшего доставили в больницу
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Инцидент случился возле Голубых озер в пятницу 10 июля. После ДТП водитель ударил ножом другого. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным произошло столкновение двух микроавтобусов. В результате ДТП оба автомобиля вылетели в кювет.
Пострадавшего госпитализировали с ножевым ранением. Его жизни ничего не угрожает.
Полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU