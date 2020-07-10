Астрофизик рассказал, как и когда можно увидеть комету F3 в небе над Калининградом

10 Июль 2020 2020-07-10T21:40:46+03:00

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Комета С 2020 F3(Neowise) была обнаружена совсем недавно - 27 марта 2020 года космическим телескопом NEOWISE. Сейчас она уже видна в ночном небе - главное, знать, куда смотреть.

- С 10 июля комета смещается в в сторону Большой Медведицы и вплоть до августа будет все выше и выше над горизонтом с каждой ночью, то есть лучше и лучше видна, - рассказал «Комсомолке» астрофизик, руководитель астрономического сообщества БФУ имени Канта Алексей Байгашов. - Комета сейчас довольно яркая, но невооруженным глазом практически не видна. Во-первых, в наших широтах она не высоко над горизонтом находится. Во-вторых, сейчас летнее светлое небо, что плохо для тусклых объектов, в-третьих, серебристые облака мешают. Поэтому для наблюдений необходим хотя бы бинокль, или ее можно заснять в фотоаппарат на небольшой выдержке. Куда смотреть? Сейчас она находится в относительной близи ковша Большой медведицы, под ним. Видна ближе к утру, но к августу должна быть видна лучше и выше над горизонтом.

Участники астрономического сообщества БФУ имени Канта, пользуясь несколькими ясными ночами, выполнили серию снимков кометы, объединённых в наглядную анимацию её движения по ночному небу. Посмотреть ролик можно здесь.

В следующий раз комета будет видна с Земли только через 6766 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU