Аэродром «Девау» хотят превратить в площадку для стритрейсинга
Губернатор дал поручение ГИБДД встретиться с уличных гонок
Аэродром давно не функционирует.Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:
Территория старого аэродрома «Девау» может стать площадкой для проведения уличных гонок. Губернатор Антон Алиханов на прошедшем 10 июля оперативном совещании в областном правительстве дал поручение ГИБДД обсудить этот вопрос с организаторами-стритрейсирами.
«Девау» мы забрали. Как минимум, драг-рейсинг мы можем там организовать, - сказал глава региона и выразил желание, чтобы гонки и тематические мероприятия проходили «подальше от жилых районов».
Антон Алиханов добавил, что «жители разных микрорайонов жалуются на их вечеринки».
ИСТОЧНИК KP.RU