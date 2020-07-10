Аэродром «Девау» хотят превратить в площадку для стритрейсинга

10 Июль 2020 2020-07-10T21:43:36+03:00

Аэродром давно не функционирует. Фото: Иван МАРКОВ

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Территория старого аэродрома «Девау» может стать площадкой для проведения уличных гонок. Губернатор Антон Алиханов на прошедшем 10 июля оперативном совещании в областном правительстве дал поручение ГИБДД обсудить этот вопрос с организаторами-стритрейсирами.

«Девау» мы забрали. Как минимум, драг-рейсинг мы можем там организовать, - сказал глава региона и выразил желание, чтобы гонки и тематические мероприятия проходили «подальше от жилых районов».

Антон Алиханов добавил, что «жители разных микрорайонов жалуются на их вечеринки».

ИСТОЧНИК KP.RU