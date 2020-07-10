Парусник «Седов» отправляется в плавание по Японскому морю
14 июля легендарный барк покинет Владивосток и уйдет в очередной рейс
Парусник "Седов".Фото: пресс-служба БГА РФ
Изменить размер текста:
Калининградский барк «Седов» готовится отправиться в плавание по Японскому морю в рамках кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства. Судно покинет причал во Владивостоке 14 июля, во вторник.
Как сообщает пресс-служба БГАРФ, рейс продлится месяц, а на борту будут находиться курсанты из Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Мурманска. Ребята пройдут практику в море и смогут набрать необходимый плавательный ценз.
В середине августа «Седов» вернется во Владивосток и после пополнения запасов направится в порт приписки – Калининград.
ИСТОЧНИК KP.RU