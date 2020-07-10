2020-07-10T23:03:42+03:00
Общество

Парусник «Седов» отправляется в плавание по Японскому морю

14 июля легендарный барк покинет Владивосток и уйдет в очередной рейс
Александр КАТЕРУША
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Парусник "Седов".Парусник "Седов".Фото: пресс-служба БГА РФ
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Калининградский барк «Седов» готовится отправиться в плавание по Японскому морю в рамках кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства. Судно покинет причал во Владивостоке 14 июля, во вторник.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, рейс продлится месяц, а на борту будут находиться курсанты из Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Мурманска. Ребята пройдут практику в море и смогут набрать необходимый плавательный ценз.

В середине августа «Седов» вернется во Владивосток и после пополнения запасов направится в порт приписки – Калининград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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