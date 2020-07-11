В Багратионовском районе обнаружили авиабомбу времен войны
Боеприпас уничтожили на полигоне
.Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области
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В Багратионовском районе обнаружили авиабомбу времен Велмкой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Авиабомбу ФАП100 нашли в поселке Корнево-1. По заявке местной администрации саперы из Невского СЦ МЧС России вывезли опасную находку на полигон в Правдинском районе для дальнейшего уничтожения.
ИСТОЧНИК KP.RU