2020-07-11T10:32:07+03:00
Общество

В Багратионовском районе обнаружили авиабомбу времен войны

Боеприпас уничтожили на полигоне
Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области
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В Багратионовском районе обнаружили авиабомбу времен Велмкой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Авиабомбу ФАП100 нашли в поселке Корнево-1. По заявке местной администрации саперы из Невского СЦ МЧС России вывезли опасную находку на полигон в Правдинском районе для дальнейшего уничтожения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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