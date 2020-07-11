2020-07-11T10:49:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде выявили 14 новых случаев коронавируса

Всего в области на 11 июля зарегистрировано 2605 случаев заболевания
Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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В Калининградской области за сутки выявлено 14 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в области на 11 июля зарегистрировано 2605 случаев заболевания.

По данным оперштаба, также за сутки в регионе выздоровели 24 человека, переболевших коронавирусом.

За сутки в России выявлено 6611 случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 188 летальных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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