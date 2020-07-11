В Калининграде выявили 14 новых случаев коронавируса
Всего в области на 11 июля зарегистрировано 2605 случаев заболевания
.Фото: Архив "КП"
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В Калининградской области за сутки выявлено 14 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в области на 11 июля зарегистрировано 2605 случаев заболевания.
По данным оперштаба, также за сутки в регионе выздоровели 24 человека, переболевших коронавирусом.
За сутки в России выявлено 6611 случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 188 летальных случаев.
ИСТОЧНИК KP.RU