Калининградским компаниям возместят расходы на временных работников
Работодателям в Калининградской области возместят расходы на частичную оплату труда при организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения, а также безработных граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства
«Власти смогут компенсировать работодателям расходы на частичную оплату труда сотрудников при организации для них общественных и временных работ. Выплаты рассчитаны на три месяца. Компенсация работодателю на одного работника составит 15 800 рублей с учетом страховых взносов. При этом безработные граждане в период выполнения общественных работ продолжат получать пособие по безработице», - сообщили в пресс-службе правительства.
Сейчас на региональном уровне разрабатывается постановление, в котором будут четко прописаны порядок, сроки соглашения, которые подпишут работодатели и центр занятости населения. По данным пресс-службы, организовать временные и общественные работы готовы организовать 36 организаций, в которых требуются более 236 работников.
ИСТОЧНИК KP.RU