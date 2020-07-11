Калининградским компаниям возместят расходы на временных работников

11 Июль 2020 2020-07-11T14:58:36+03:00

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Работодателям в Калининградской области возместят расходы на частичную оплату труда при организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения, а также безработных граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

«Власти смогут компенсировать работодателям расходы на частичную оплату труда сотрудников при организации для них общественных и временных работ. Выплаты рассчитаны на три месяца. Компенсация работодателю на одного работника составит 15 800 рублей с учетом страховых взносов. При этом безработные граждане в период выполнения общественных работ продолжат получать пособие по безработице», - сообщили в пресс-службе правительства.

Сейчас на региональном уровне разрабатывается постановление, в котором будут четко прописаны порядок, сроки соглашения, которые подпишут работодатели и центр занятости населения. По данным пресс-службы, организовать временные и общественные работы готовы организовать 36 организаций, в которых требуются более 236 работников.

ИСТОЧНИК KP.RU