На Мамоновском шоссе произошло тройное ДТП

11 Июль 2020 2020-07-11T12:09:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Три автомобиля попали в ДТП на Мамоновском шоссе в пятницу вечером. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

34-летний водитель «Хендая» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Мерседес». От удара автомобиль отбросило в «Шкоду». После этого «Мерседес» и «Хендай» съехали в кювет.

В результате столкновения водитель «Шкоды» получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU