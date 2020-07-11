2020-07-11T12:09:27+03:00
Происшествия

На Мамоновском шоссе произошло тройное ДТП

Пострадал один из водителей
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Три автомобиля попали в ДТП на Мамоновском шоссе в пятницу вечером. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

34-летний водитель «Хендая» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Мерседес». От удара автомобиль отбросило в «Шкоду». После этого «Мерседес» и «Хендай» съехали в кювет.

В результате столкновения водитель «Шкоды» получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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